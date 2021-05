Marc Marquez Crash Jelang Hasil MotoGP Perancis 2021, Race Live Streaming Trans 7

Link Live Streaming Race MotoGP Perancis 2021 via Live Streaming Live Streaming Trans 7, Marc Marquez alami Crash jelang Hasil MotoGP 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung MotoGP Perancis 2021 seri lanjutan Moto2, Moto3 dan MotoGP 2021 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 1 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (16/5/2021) pukul 17.00 WIB. Marc Marquez Crash jelang Hasil MotoGP.

Siaran Langsung Free Practice Moto2, Moto 3 dan MotoGP 2021 dan kualifikasi via Live Streaming MotoGP Perancis 2021 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2021 via Live Streaming TV Online Fox Sports 1 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id dan saat ini Sedang Berlangsung.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2021 dimulai sesi Free Practice di Jumat (14/5/2021) dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming Fox Sports 1 pada Minggu 15 Mei 2021. Marc Marquez alami crash.

Jadwal Live Streaming MotoGP Perancis 2021 via Siaran Langsung Trans 7 akan berlangsung. Sebelumnya, Sabtu 14 Mei 2021dengan latihan bebas 3 dan Hasil MotoGP 2021 via Live Streaming TV Online di Live Streaming Usee TV.

Marc Marquez terjatuh saat memimpin MotoGP Perancis, Minggu (16/5/2021) malam WIB.

Balapan MotoGP Perancis berlangsung dramatis karena jatuhnya hujan di Sirkuit Le Mans pada awal-awal race.

Marc Marquez sendiri memulai dari peringkat keenam di grid.

Akan tetapi, sang juara dunia delapan kali berhasil naik ke puncak racing pack setelah para rider mengganti motor mereka dalam flag-to-flag race karena hujan yang menerpa sirkuit.

Marquez berhasil memimpin sekitar dua lap dari Fabio Quartararo, sebelum mengalami crash highside di TIkungan 14.

Kendati terpelanting dari motornya, rider Repsol Honda itu masih bisa kembali ke grid di peringkat ke-18.