Posisi Baim Wong di Daftar Youtuber Penghasilan Tertinggi Tak Lagi Nomor 1, Ria Ricis Ada di 5 Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat beberapa kali berada di posisi teratas, kini Baim Wong tak lagi di puncak Daftar Youtuber Berpenghasilan Tertinggi di Indonesia.

Dalam Daftar Youtuber Berpenghasilan Indonesia Tertinggi itu ada nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Baim Wong Dan Paula Verhoeven, Ria Ricis, Atta Halilintar dan Deddy Corbuzier.

Diketahui, YouTube kini jadi salah satu sumber pendapatan para artis Tanah Air.

YouTuber kondang Atta Halilintar bahkan bisa meraup pendapatan miliaran rupiah perbulannya!

Tak hanya Atta, beberapa artis kawakan seperti Raffi Ahmad hingga Baim Wong juga mendadak menjadi YouTuber.

Raffi Ahmad memang bukan Youtuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia.

Tapi dia bersama akun Rans Entertainment pada tahun 2021 tercatat sebagai Youtuber dengan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Mengacu data Social Blade, Jumat (14/5/2021), penghasilan Raffi Ahmad dengan akun Rans Entertainment di rentang US$ 45.400 - US$ 726.800 per bulan.

Jumlah itu setara Rp 649,22 juta - Rp 10,39 miliar (kurs Rp 14.300 per dollar AS).

Raffi Ahmad menggeser dominasi Youtuber Deddy Corbuzier dan Baim Wong.

