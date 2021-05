Uang Raffi Ahmad & Baim Wong Dari Youtube, Lebih Besar dari Gaji ke-13 PNS TNI dan Polri Juni 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gaji ke-13 PNS akan segera dicairkan pemerintah juga ke TNI dan Polri di bulan Juni 2021.

Setelah menerima tunjangan hari raya ( THR) menjelang Idul Fitri 2021, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan mendapatkan gaji ke-13 yang akan cair.

Besarannya berapa ya? daftarnya bisa dilihat pada artikel ini untuk Gaji ke-13 PNS TNI dan Polri.

Nah, bicara soal penghasilan, para youtuber juga tengah jadi sorotan.

Ya, peta Youtuber Indonesia paling tajir kembali bergeser. Seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id Minggu (16/5/2021) dari TribunnewsBogor.com dengan judul Ini 5 Youtuber Indonesia yang Punya Penghasilan Perbulan Tertinggi Selama 2021, Termasuk Raffi-Baim.

Nah, pada tahun 2021, Raffi Ahmad tercatat sebagai Youtuber dengan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Mengacu data Social Blade, Jumat (14/5/2021), Raffi Ahmad lewat akun Rans Entertainment menjadi youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 45.400 - US$ 726.800 per bulan.

Jumlah itu setara Rp 649,22 juta - Rp 10,39 miliar (kurs Rp 14.300 per dollar AS).

Raffi Ahmad menggeser dominasi youtuber Deddy Corbuzier dan Baim Wong.

Pada tahun 2020, Deddy Corbuzier sempat menduduki posisi youtuber Indonesia paling tajir dengan penghasilan bulanan US$ 29.100 hingga US$ 465.900.

