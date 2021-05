Susunan Pemain Burnley vs Liverpool di Liga inggris Malam Ini, Mo Salah Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Burnley vs Liverpool di Liga Inggris, Kamis (20/5/2021) di Live Streaming Mola TV, Mo Salah main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Burnley vs Liverpool di laga Liga Inggris, Kamis (20/5/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Mo Salah main.

Liverpool tentunya bertekad meraih kemenangan dan masuk ke zona Liga Champions.

Melawan Burnley tentu harus dimanfaatkan dengan baik oleh sang juara bertahan untuk bisa berlaga di UCL musim depan.

Kekalahan Leicester City atas Chelsea berarti akan membuat Liverpool menyamai poin The Foxes jika bisa menang atas Burnley nanti.

Melihat situasi yang ada yakni Leicester punya margin gol +20 dan Liverpool +21, maka The Reds yang berhak masuk ke posisi 4 besar. Sekali lagi, itu hanya bisa didapat Roberto Firmino dan kawan-kawan jika bisa menang di Turf Moor.

Tak hanya sekadar harus menang, skuad Jurgen Klopp akan lebih baik jika bisa menang dengan skor besar.

Hal itu untuk mengantisipasi peluang terjadinya hitungan selisih gol di pekan terakhir nanti dengan Leicester.