Curhat Pilu Cut Syifa & Mischa Usai Samudra Cinta Tamat Disorot Angela Gilsha, Haico VDV Posting Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sinetron Samudra Cinta sudah tamat. Mulai malam ini, jam tayangnya akan diisi Sinetron Keajaiban Cinta yang dibintangi Aliando Syarief.

Berakhirnya Samudra Cinta memunculkan curhat dari pemainnya, mulai Rangga Azof, Haico Van Der Veken, Cut Syifa, Mischa Chandrawinata sampai Angela Gilsha.

Beberapa saat setelah Samudra Cinta tamat, Cut Syifa memposting foto kebersamaannya dengan Mischa Chandrawinata.

Mischa merupakan sosok suami Cut Syifa dalam sinetron itu. Mereka berperan sebagai Ariel dan Intan.

Rupanya, banyak kenangan yang dirasakan Cut Syifa berperan sebagai pasangan Mischa.

"Live as you were to die tomorrow.

Learn as if you were to live forever.

Dear mas Ariel, yg awalnya dibilang bulldozer sama Intan.. yg bagaikan (emoji berlian) yg tersembunyi dibalik (emoji tahi) ayam. Sampai akhirnya jadi sayang-benci-sayang lagi..

Terima kasih yaa. Intan cinta mati sama mas.

And thank you @mischach for all the memories, it was a great experience to work with you," tulis Cut Syifa.

Postingan ini mendapat reaksi lawan mainnya, Angela Gilsha.

"Ending yang..... ah sudah lah," tulisnya.

