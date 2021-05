Imbas Billy Syahputra, Begini Hubungan Amanda Caesa dan Memes Prameswari Kini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Amanda Caesa sempat dikatikan dengan Billy Syahputra setelah hubungan sang presenter dan Amanda Manopo dikabarkan putus beberapa waktu lalu.

Penyebabnya, pasca isu putus dari pemeran Andin di Sinetron Ikatan Cinta itu, Billy Syahputra memang dikaitkan dengan sejumlah wanita.

Salah satunya, nama putri Parto Patrio yakni Amanda Caesa yang paling santer jadi pengganti Amanda Manopo.

Namun belakangan, nama Memes Prameswari pun santer dijodohkan oleh netizen dengan Billy Syahputra.

Lalu seperti apa sebenarnya hubungan Memes Prameswari dan Amanda Caesa sendiri?

Nah, fakta terbaru Memes pesinden Opera Van Java menjalin pertemanan baik dengan Amanda Caesa.

Memes dan Amanda pernah bertemu dalam satu frame di acara Dahsyat RCTI beberapa hari yang lalu.

Perjumpaan mereka dalam satu panggung DahSyat Rabu (19/5/2021) lalu bahkan diposting dalam instagram pribadi Memes Prameswari pada Selasa (18/5/2021).

"Okay. She’s so adorable. Period ! @amandacaesaa . Anyway, jangan lupa besok nonton @dahsyat.musik jam 08:15 hanya di @officialrcti Shot by @leonardgarrynahumury, " tulis Memes Prameswari seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id, Senin (24/5/2021).

Dua wanita cantik yang sama-sama pernah dikaitkan dengan Billy Syahputra tersebut tampak akur layaknya sahabat.

