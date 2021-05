Kala Kondisi Nikita Mirzani Masih Lemah, Nyai Tulis Pesan Haru pada Anak Sulungnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dikabarkan dilarikan ke rumah sakit, artis Nikita Mirzani tuliskan pesan haru untuk Lolly sang putri sulung yang ternyata sedang berulang tahun.

Kerap disibukan dengan sejumlah rutinitas padat yang menyita waktu, mantan Dipo Latief itu dikabarkan sempat mengalami pingsan hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Sayang, di tengah kondisinya yang memburuk tersebut, Lolly rupanya sedang berulang tahun.

Dengan kondisi yang masih terbilang lemah, Nikmir menuliskan sebuah pesan haru pada sang putri lewat unggahan beberapa foto di akun instagram pribadinya @nikimirzanimawardi_172, Jumat (28/5/2021).

"You give me hope in the lifetime of uncertainty. Your willpower and inner beauty know no limits. I love you forever, my girl!

You are and always will be my princess as long as I live, happy birthday kaka lolly," katanya.

"Yang berarti, kamu memberi saya harapan dalam masa ketidakpastian. Tekad dan kecantikan batin kamu tidak mengenal batas. Aku mencintaimu selamanya, gadisku!" tulisnya lagi.

"Kamu adalah dan akan selalu menjadi putri ku selama aku hidup, selamat ulang tahun kaka lolly," tulisnya.

Unggahan haru Nyai itu pun langsung ramai diserbu warganet yang turut mendoakan Lolly dan kesembuhan Nikmir.

"xxjmth06 : Happiest birthday lolly, be happy and stay healthy yaa, semoga sukses dunia akhirat... lysm!"

"susiindrayati20 : Barakallah fiinumrik kk Loly..smga sll jd anak Sholehah jd kk yg terbaik bwt ade2 nya ..dan mjadi kebanggaan ortu ..aamiin yra,"