Susunan Pemain & Link Streaming Italia vs San Marino Friendly Match Malam Ini, Andrea Belloti Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Italia vs San Marino Friendly Match, Sabtu (29/5/2021), Andrea Belloti main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Italia vs San Marino di Friendly Match jelang EURO 2021, Sabtu (29/5/2021). Andrea Belloti main.

Siaran Langsung Laga Persahabatan antara Italia vs San Marino pukul 01.45 WIB.

Duel Italia vs San Marino di laga persahabatan jelang Euro 2021. Cek Prediksi Susunan Pemain di Friendly Match jelang EURO 2021, Andrea Belloti dan Leonardo Bonucci main.

Duel Italia vs San Marino di laga persahabatan jelang Euro 2021.

Laga uji coba ini dapat menjadi kesempatan Gli Azzurri menjajal ketajaman lini depannya sebelum terjun ke ajang EURO 2021.

Pelatih Roberto Mancini merekrut banyak striker berkualitas andalan tim-tim besar Eropa untuk memperkuat skuad asuhannya.

Azzurri punya top skor Lazio musim ini, Ciro Immobile. Bomber 31 tahun itu telah melesakkan 27 gol di semua ajang musim ini bersama Biancoceleste.

Selain Ciro, masih ada opsi penyerang lain seperti Moise Kean (PSG), Andrea Belotti (Torino), dan Domenico Berardi (Sassuolo).

Namun, di laga melawan San Marino, alih-alih mengandalkan bomber senior seperti Ciro, Belotti, atau Berardi, Mancini lebih memilih duet Kean dan Vincenzo Grifo.

Mereka bakal dipercaya mengisi pos ujung tombak Azzurri di laga pemanasan tersebut.