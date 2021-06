Intip Beda Perlakuan Sarah Samantha dan Ranty Maria di Medsos ke Verrell Bramasta yang Sakit

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor muda Verrel Bramasta dikabarkan tengah dekat dengan dua wanita, Sarah Samantha dan Ranty Maria. Bagaimana perlakuan keduanya saat putra aktris Venna Melinda sakit?

Verrell Bramasta akhirnya jatuh sakit hingga terbaring lemas di kediamannya lantaran kurangnya waktu beristirahat akibat rutinitas padat yang dijalani,

Kondisi putra Venna Melinda membuat netizen menyoroti perbedaan perlakuan yang diberikan oleh Ranty Maria dan Sarah Samantha.

Dua wanita cantik yang kini tengah dikabarkan dekat dengan putra Venna Melinda tersebut.

Baca juga: Reaksi Ranty Maria Imbas Kondisi Sakit Verrell Bramasta, Anak Venna Melinda Ungkap Jenis Penyakit

Baca juga: Kondisi Tubuh Verrell Bramasta Curi Perhatian, Imbas Putra Venna Melinda ini Berpose Telanjang Dada

Verrell Bramasta sukses mempertahankan karir sebagai seorang pesinetron memang belakangan begitu sibuk menjalani syuting kejar tayang Sinetron Putri Untuk Pangeran, diperankannya bersama Ranty Maria.

Maklum saja dalam Sinetron pesaing Ikatan Cinta itu Verrell berperan sebagai seorang bintang utama hingga membuat ia harus berada di lokasi syuting hampir setiap hari.

Dilansir melalui unggahan di akun instagram pribadinya @bramastavrl, Jumat (4/6/2021) mantan kekasih Natasha Wilona itu tampak terbaring lemah dengan infus yang melekat di tangan kanannya.

Pesinetron Verrell Bramasta jatuh sakit. (instagram verrell bramasta)

"Semalem tiba tiba demam sampe 39.5'C . Hari ini dirawat di rumah.. Tumbang juga," tulis Verrell.

Melihat kondisi lawan mainnya itu, Ranty Maria langsung terlihat memberi perhatian dengan mendoakan kesembuhan Verrell.

"get well super soon!" tulis Ranty.