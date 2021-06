Kepintaran Bilqis Bikin Igun Kagum, Ini Biaya SPP Anak Ayu Ting Ting yang Selevel Putra Raffi Ahmad

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kepintaran putri pedangdut Ayu Ting Ting, Bilqis Khumaira Razak dalam berbahasa Inggris membuat Ivan Gunawan kagum.

Sepertinya, hal ini tak lepas dari sekolah tempat Bilqis menimba ilmu. Maklum, biaya sekolah anak Ayu Ting Ting disebut cukup mahal.

Diketahui, baru-baru ini, anak Ayu Ting Ting unjuk gigi menunjukkan kemampuan bernyanyi dangdut di atas panggung.

Bukan hanya itu, Bilqis ternyata fasih bahasa Inggris saat menjawab pertanyaan dari Ivan Gunawan.

Melansir dari Tribun Bogor, momen Bilqis menjawab pertanyaan Ivan Gunawan pakai bahasa Inggris terlihat saat anak Ayu Ting Ting tersebut datang menjadi bintang tamu di acara Rising Star Dangdut, Selasa (1/6/2021).

Setelah bernyanyi dan berjoget di depan kamera, Bilqis langsung dapat sambutan dari Ivan Gunawan.

"Bilqis sehat ya. How are you today?" tanya Ivan Gunawan dilansir YouTube Rising Star Indonesia Dangdut Selasa (1/6/2021).

Siapa sangka, Bilqis langsung menjawabnya dengan fasih.

"I am fine," jawab Bilqis dengan lafal yang bagus.

"You're fine," imbuh Ivan Gunawan.