Nasib Restoran Syahrini Picu Reaksi Tantra Tobing, Soal Status Halal Bisnis Kuliner Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru buka, status kehalalan bisnis kuliner milik Reino Barack disorot. Nasib Restoran Syahrini juga memantik reaksi Tantra Tobing.

Ya, Syahrini dan Reino Barack telah buka 5 restoran mewah

Diketahui, bisnis kuliner ini telah dikelola oleh kakak ipar Aisyahrani tersebut pada 1 Juni 2021 silam.

Untuk membantu sang suami mempromosikan kembali bisnisnya, Incess sapaan akrab Syahrini gelar acara.

Baca juga: Pernikahan Amanda Manopo Jadi Pertanyaan, Rekan Arya Saloka Ini Punya Jawaban

Baca juga: Pukulan Lucinta Luna Pada Boy William Gegara Singgung Identitas Asli, Usia Kehamilan Terungkap

Baca juga: Hal Unik Temuan Nobu di Bandung Terjadi Saat Kasus Video Syur Gisel Masuk Babak Baru

Dia undang sejumlah rekan selebritis papan atas untuk menikmati hidangan bintang 5 di restoran milik Reino Barack itu.

Namun setelah beberapa hari dibuka, restoran Reino Barack diterpa pemberitaan miring.

Tudingan soal menu makanan yang disebut-sebut menjual daging haram dan tak bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang mayoritas adalah muslim.

Untuk menjawab kegelisahan para pelanggaan atas pemberitaan yang beredar, dilansir melalui unggahan di akun fanbase @syrb_official, Senin (7/6/2021) pihak dari Reino Barack pun akhirnya buka suara.

Mulanya dalam unggahan tersebut nampak seorang warganet yang mempertanyakan kehalalan makanan yang disajikan di restoran Altitude Grill.

"Is this resto halal or serving pork aswell???" tanya seorang warganet.

Baca juga: Ini Foto Penampakan Rumah Teddy, Saat Rizky Febian Beraksi Soal Warisan Lina Suami Sule

Baca juga: Nasib Jennifer Jill di Rutan Polda Metro Jaya, Kondisi Terkini Istri Ajun Perwira Diungkap