Cara Menonton Live Streaming Euro 2021 yang Disiarkan RCTI, MNC, Inews & Mola TV, Lewat HP Juga Bisa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah panduan bagaimana cara menonton Live Streaming Euro 2021 yang tayang lewat siaran langsung di RCTI, MNC TV, Inews dan TV Online Mola TV.

Hari ini Minggu (13/6) malam dan Senin (14/6) ada tiga pertandingan Euro 2021 yang disiarkan langsung, yakni Inggris vs Kroasia (Mola), Austria vs Makedonia Utara (RCTI, Mola) dan Belanda vs Ukraina (RCTI, Mola).

Untuk menonton Euro 2021 bisa diakses secara gratis melalui stasiun televisi (free to air).

Namun untuk menonton Live Streaming Euro 2021 harus dilakukan dengan cara berlangganan atau berbayar.

Secara total, ada 51 pertandingan Euro 2021 yang akan tayang mulai dari babak penyisihan hingga babak final 12 Juli 2021 mendatang.

Di Indonesia, tayangan Euro 2021 bisa ditonton melalui MNC Grup (RCTI, MNC TV, Inews, K-Vision dll) dan TV Online Mola TV.

Berikut panduan cara menonton Euro 2021 baik lewat siaran langsung TV maupun Live Streaming :

* MNC Grup

MNC Group melalui media televisi free to air yang dimiliki yakni RCTI, MNCTV dan INEWS akan menyajikan pertandingan terbaik UEFA EURO 2020 secara gratis.

Ada 39 pertandingan yang bisa disaksikan secara gratis melalui MNC Group.