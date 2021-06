Hasil Grup D Euro 2021 Inggris vs Kroasia Live Streaming Mola TV, Skor 0–0 di Babak Pertama

Hasil Euro 2021 Grup D antara Inggris vs Kroasia Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming RCTI, Skor 0–0 di Babak Pertama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut hasil EURO 2021 antara Inggris vs Kroasia

Skor Inggris vs Kroasia dalam laga pembuka Grup D Euro 2020 yang dihelat di Stadion Wembley Inggris pada Minggu (13/6/2021) masih sama kuat 0-0.

Berdasarkan penguasaan bola pada Hasil EURO 2020 malam ini, Inggris lebih dominan atas Kroasia yang terlihat lebih mengandalkan serangan balik.

Di babak pertama, tim tuan rumah langsung menggempur Kroasia sejak menit-menit awal.

Bahkan saat memasuki menit ke-6, Inggris hampir saja membuka keunggulan kalau saja tendangan Phil Foden tidak mengenai tiang.

Beberapa kali tim asuhan Gareth Southgate memberikan gempuran, terutama melalui Raheem Sterling di sisi kanan pertahanan Kroasia.

Namun tusukan dari pemain Man City itu masih belum mampu memecah kebuntuan.

Kroasia tidak tinggal diam, mereka turut melakukan ancaman ke gawang Inggris di antaranya pada menit 28.

Sime Vrsaljko berhasil memberikan umpan tarik terarah pada Ivan Perisic.

Namun sayang, sepakan Ivan Perisic masih melambung di atas mistar gawang Inggris.