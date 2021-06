Paul Pogba Tiru Cristiano Ronaldo, Singkirkan Botol Minuman Sponsor EURO 2020 Usai Laga Prancis vs Jerman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hampir mirip seperti yang dilakukan Cristiano Ronaldo yang menyingkirkan botol minuman sponsor EURO 2021, bintang Manchester United dan juga Prancis yakni Paul Pogba juga melakukan.

Bintang timnas Perancis, Paul Pogba, mengikuti aksi Cristiano Ronaldo (Portugal) memindahkan atau menyingkirkan botol minuman sponsor Euro 2020 atau Piala Eropa 2020 saat konferensi pers.

Terkini, Paul Pogba memindahkan botol bir Heineken saat mengikuti konferensi pers pasca laga Perancis vs Jerman di EURO 2021.

Duel Perancis vs Jerman merupakan laga matchday pertama Grup F Euro 2020 yang dihelat di Stadion Allianz pada Rabu (16/5/2021) dini hari WIB.

Paul Pogba tampil gemilang pada laga tersebut untuk membantu Perancis mempermalukan Jerman di hadapan para pendukungnya dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan Perancis tercatat atas bunuh diri Mats Hummels pada menit ke-20.

Seusai laga, UEFA memilih Paul Pogba sebagai Man of The Match atau pemain terbaik pertandingan Perancis vs Jerman.

Faktor penghargaan Man of The Match itulah yang kemungkinan menjadi penyebab ada botol bir Heineken di meja konferensi pers pasca laga.

Sebab, Heineken adalah sponsor Euro 2020 yang secara khusus mendapatkan slot untuk penghargaan Man of The Match.

Berikut adalah foto ketika Pogba menerima trofi Man of The Match Perancis vs Jerman dengan latar backdrop yang dipenuhi logo Euro 2020 dan Heineken: