Efek Wajahnya Mirip Shah Rukh Khan, Ini Nasib Rahul Junior Asal Aceh yang Dulu Jualan Nasi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Viral di TikTok, seorang pria asal Aceh bernama Rahul Junior atau Rahul Aceh yang berwajah mirip Shah Rukh Khan.

Dulunya hanya seorang penjual nasi di Aceh namun sekarang suratan takdir berubah, Rahul banjir endorse-an.

Rahul Junior merupakan TikToker yang berasal dari Indonesia dan kerap membuat parodi ala Bollywood karena wajahnya yang mirip dengan Shah Rukh Khan.

Berdasarkan konten-konten TikToknya @rahuljunior1213, pria yang punya julukan Rahul Aceh tersebut tampak menyukai sekali industri hiburan India beserta musik-musik khas sana.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Rahul Junior merupakan TikToker yang berasal dari Aceh.

Hal ini dilihat dari bio diakun Instagram pribadinya yang bernama @rahul_aceh1810 dengan followers sejauh ini kurang lebih ada 21,7 ribu.

Dalam beberapa unggahannya, Rahul Aceh memposting salah satu foto yang mirip dengan Shah Rukh Khan.

“They say time is measured in days, months and beards....time now for a trim and get back to work I guess...Wishing everyone Who is getting back to a bit of normalcy....safe and healthy days and months of work ahead.... love u all.#iam #srk #shahrukhkhanfans #pesonaindonesia #acehlonsayang, “ tulis @rahul_aceh1810.

Dengan pengikut instagram yang sudah mencapai puluhan ribu dan telah diundang oleh acara televisi salah satunya adalah inbox, kini Rahul Aceh pun sudah menerima endorse. Itu diketahui dari tulisan dalam profil Instagramnya sendiri.

Salah satu perusahaan yang mengendorsenya yakni produk skincare MS GLOW, kini Rahul Aceh menjadi semakin dikenal.