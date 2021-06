Video Face to Face Tyson Fury vs Deontay Wilder Jelang Duel Trilogi Tinju Dunia Jilid 3

Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Deontay Wilder vs Tyson Fury Jilid 3 Digelar 24 Juli 2021, video reaksi keduanya saat bertemu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Kelas Berat Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3 digelar Sabtu, 24 Juli 2021. Belum tentu siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne. Ada video momentum keduanya saat press conference.

Tinju Kelas Berat akan menampilkan Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Tyson Fury vs Deontay Wilder dalam perebutan gelar juara WBC.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3 ini akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne atau tidak.

Link Live Streaming Tyson Fury vs Deontay Wilder sampai saat ini belum diketahi. Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Live Streaming TVRI dan Siaran Langsung TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

Baca juga: SESAAT LAGI Live TV Online RCTI Denmark vs Belgia di EURO 2021, Link Streaming Mola TV

Baca juga: Klasemen Grup C Euro 2021 Usai Hasil Ukraina vs Makedonia 2-1 Jelang Belanda vs Austria

Baca juga: Hasil Simulasi Olimpiade Tokyo 2020 : Marcus/Kevin Kalahkan Juara Spain Masters 2021

Baca juga: Cara Nonton Live Streaming Bali United vs Barito Putera di Tour de Java, Beli Tiketnya di Vidio.com

Deontay Wilder mengungkapkan alasan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan apa pun di konferensi pers pertarungan tinju dunia kelas berat melawan Tyson Fury.

Dalam tatap muka lima menit itu, Wilder hanya memberi pernyataan singkat, duduk dengan mengenakan headphone sepanjang acara.

Mantan juara tinju kelas berat WBC itu seolah-olah ingin menghalangi semua kebisingan. “Saya hanya bersungguh-sungguh, saya tidak datang ke sini untuk bermain-main. Saya benar-benar ingin berurusan dengannya dalam hal pertarungan ini. Saya akan membiarkannya berbicara," dikutip dari Talksport, Kamis, 17 Juni 2021.

Tyson Fury dan Deontay Wilder akan menjalani pertarungan trilogi pada 24 Juli 2021.

Pertarungan itu terjadi setelah Wilder memenangkan gugatan di pengadilan arbitrase olahraga.

Untuk kali pertama sejak Februari 2020, Wlder dan Fury bertemu dalam acara konferensi pers.