Kondisi Batin Paula Disinggung Artika Sari Devi, Istri Baim Wong Pamerkan Perut Buncit

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang mengandung anak kedua youtuber Baim Wong, kondisi batin Paula Verhoeven disinggung oleh Artika Sari Devi.

Sebentar lagi akan memberikan Kiano Tiger Wong seorang adik, perjalanan kehamilan kedua Paula Verhoeven bisa dibilang cukup berat dari sebelumnya.

Pasalnya diusia kandungan yang ke 4 bulan, Paula harus menjalani isolasi mandiri lantaran dinyatakan positif terjangkit Covid-19.

Bukan hanya Paula, kedua orang tua dan adiknya juga dinyatakan positif terjangkit corona virus hingga membuat mereka sementara waktu harus menjauhi Baim dan Kiano.

Beruntung setelah menjalani beberapa hari isolasi, Paula akhirnya dinyatakan negatif dan dapat kembali beraktifitas seperti biasa.

Sayangnya meski sudah dinyatakan negatif, masalah kembali silih berganti mewarnai perjalanan Baim Wong sebagai seorang youtuber.

Sahabat Raffi Ahmad itu sempat mendapat kritik lantaran disebut menimbulkan kerumunan saat melakukan syuting hingga membuat ia dan keluarga kembali menjadi sorotan.

Setelah semua permasalahan mulai berlahan teratasi, dilansir melalui unggahan sebuah foto di akun instagram pribadinya, Jumat (18/6/2021) Paula dalam kondisi sehat sambil memamerkan perut buncitnya yang memasuki usia kehamilan 5 bulan.

Dalam foto tersebut Paula tampak tampil anggun mengenakan dress hitam sambil mengelus perutnya yang sudah semakin membesar.

"Allah always knows what your silent hearts wants.

#20weekspregnant," tulisnya.