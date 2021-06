Kemiripan Wajah Ariel NOAH dan Ayah Sophia Latjuba Semasa Muda Curi Perhatian, Lihat Fotonya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Sophia Latjuba kembali dikaitkan dengan musisi Ariel NOAH. Kali ini gara-gara memposting foto ayahnya semasa muda.

Rupanya, wajah ayah Sophia Latjuba semasa muda itu dianggap mirip dengan pria yang akrab disapa Boril itu.

Keadaan ini lantas menjadi sorotan fans ayah Alleia Anata Irham itu.

Awalnya, Sophia Latjuba ikut merayakan Hari Ayah yang di banyak negara diperingati pada hari Minggu ketiga bulan Juni.

Baca juga: Kompaknya Sikap Adit, Shaheer dan Didi Riyadi Kala Ayu Ting Ting Ultah, Beda dengan Brata & Igun

Baca juga: Kans Tamatnya Sinetron Ikatan Cinta Dijawab Sutradara, Efek Arya Saloka dan Amanda Manopo Jenuh

Sophia pun mengunggah foto kedua orangtuanya semasa muda pada momen yang tahun ini jatuh pada Minggu (20/6/2021) itu.

Dalam unggahan instagramnya itu, perempuan yang berstatus sebagai mantan kekasih Ariel NOAH mengaku rindu dengan mendiang ayahnya.

Tak hanya itu, wanita yang terkenal setelah bermain dalam film Bilur-Bilur Penyesalan mengaku bangga dengan sang ayah yang kini sudah berada di pangkuan Sang Khalik.

"To all the fathers who are gone too soon and are deeply missed, and those who are still with us: thank you for being our hero. (Untuk semua ayah yang pergi terlalu cepat dan sangat dirindukan, dan mereka yang masih bersama kami: terima kasih telah menjadi pahlawan kami)," tulis Sophia Latjuba di Instagram-nya, Minggu (20/6/2021).

Potret Ayah dan ibu Sophia Latjuba semasa muda. Ayahnya mirip Ariel NOAH? (Instagram sophialatjuba)

Foto kedua orangtua Sophia Latjuba menjadi sorotan warganet terutama sang ayah, Azzizurrahman Latjuba.

Mengenakan kemeja berwarna putih, pria ini dianggap mirip dengan mantan kekasih Sophia, Nazril Irham atau yang lebih dikenal sebagai Ariel NOAH.

Baca juga: Kelakuan Celine Evangelista & Stefan William di Kamar Terekam, Bagi Video Lawas di Hari Ayah Sedunia

Baca juga: Pemicu Keributan Asisten Rizky Billar & Wartawan Disebut demi Lindungi Lesti Kejora, Ini Kata Billar