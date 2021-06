Sentil Raffi Ahmad Sudah Tak Peduli, Nasib Merry di Usia 46 Tahun Masih Pegawai Nagita Slavina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Merry termasuk senior, dibanding Sensen dan Dimas , atau Mbak Lala si pengasuh Rafathar. Mereka setia dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di RANS Entertainment.

Para termasuk lingkaran yang tren disebut PNS (Pegawai Nagita Slavina ), Gaji PNS berbeda-beda.

Nah, kali ini Merry atau Muhammad Sadili bahagia di momen Ulang Tahun. Sayangnya, ia sempat sedih karena ulah Raffi Ahmad.

Merry sudah 17 tahun menjadi asisten pribadi Raffi Ahmad, suka maupun duka sudah terlewati bersama Nagita Slavina juga.

Raffi Ahmad sudah menyiapkan kejutan, kado ultah spesial nan mewah untuk Merry.

Padahal awalnya, Merry bersedih, cuma sendirian di halaman kantor Raffi Ahmad di Andara. Ini videonya:

Bahkan Pria yang kini berusia 46 tahun itu tampak menyanyikan lagu selamat Ulang Tahun dan tiup lilin sendirian.

"Happy birthday to me, happy birthday happy birthday, happy birthday to me," ucap Merry sambil menyanyi dengan nada pilu, dilansir TribunnewsBogor.com dari acara Janji Suci Trans TV, Minggu (20/6/2021).

Tampak Merry tiup lilin sendirian, Raffi Ahmad pun datang menghampiri sang asisten.

