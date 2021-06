Posisi Raffi Ahmad Tergeser dan Dikuntit Ria Ricis, Ini Daftar YouTuber Tertajir Edisi Juni 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah beberapa bulan di posisi teratas dalam Daftar Youtuber Penghasilan Tertinggi di Indonesia, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tergeser.

Bahkan, kini posisi Raffi Nagita dikuntit Ria Ricis. Sementara, posisinya digeser Deddy Corbuzier.

Memang, Peta youtuber Indonesia paling tajir bergeser pada awal pekan keempat bulan Juni 2021.

Deddy Corbuzier tercatat sebagai youtuber dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Baca juga: Suasana Kolam Renang di Rumah Baru Amanda Manopo Terekam, Beda Istana Arya Saloka dan Putri Anne

Baca juga: Ini Bayaran Aurel Agar Diizinkan Atta Halilintar Nge-DJ, Bandingkan Tarif Bebby Fey dan Dinar Candy

Mengacu data Social Blade, Selasa (22/6), Deddy Corbuzier menjadi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 24.300 hingga US$ 388.900 per bulan.

Jumlah itu setara Rp 347,49 juta - Rp 5,56 miliar (kurs Rp 14.300 per dollar AS).

Deddy Corbuzier menggeser dominasi Raffi Ahmad sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi.

Raffi Ahmad sempat menjadi youtuber Indonesia paling tajir dalam beberapa bulan terakhir.

Lewat akun Rans Entertainment, kini Raffi Ahmad menduduki posisi kedua youtuber Indonesia paling kaya dengan estimasi penghasilan bulanan US$ 24.100 hingga US$ 384.900 setara Rp 344,63 juta hingga Rp 5,50 miliar.

Sementara Ria Ricis menduduki posisi ketiga youtuber Indonesia paling kaya dengan perkiraan penghasilan bulanan US$ 19.400 - US$ 309.900 setara Rp 277,42 juta - Rp 4,43 miliar.