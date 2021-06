Ayu Ting Ting Masuk Nominasi Wanita Tercantik Dunia 2021, Bisa Saingi Luna Maya & BLACKPINK

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayu Ting Ting tengah jadi perhatian, digadang bakal masuk nominasi Wanita Tercantik Dunia 2021 yang digelar oleh TC Candler.

Bila hal ini terjadi, bukan hanya artis luar negeri saja, tapi bisa jadi pesaing beberapa artis Indonesia juga sering muncul sebagai nominasi seperti Raisa Andriana, Isyana Sarasvati, Luna Maya dan lainnya.

Ya, kabar menggembirakan ini tersiar setelah akun instagram resmi TC candler menuliskan komentar di live instagram Ayu Ting Ting, kemarin.

Nah, Melansir dari instagram lambenyinyir_official, saat itu putri sulung Abdul Rozak ini tengah seperti biasa melakukan live pribadi di instagram.

Mendadak akun TC Candler yang bercentang biru itu menuliskan komentar ketika tengah asyik berbicara.

Pihak TC Candler menyebutkan bahwa akan memasukan Ayu Ting Ting dalam nominasi 2021.

"We will nominating you soon.." tulisnya.

(Kami akan segera memasukan kamu dalam nominasi)

Seperti yang dilansir Banjarmasinpost.co.id Minggu (27/6/2021) sebagian dari TribunSumsel.com berjudul Ayu Ting Ting Bakal Masuk Nominasi Artis Tercantik Dunia 2021, Ayu Ting Ting Saingi BLACKPINK.

Nah, jika benar Ayu Ting Ting masuk nominasi di TC Candler 2021, putri Ayah Rozak akan bersaing dengan ratusan wanita cantik di dunia.

