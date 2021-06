Kondisi Perut Buncit Puput Nastiti Devi Curi Perhatian di Momen Ulang Tahun Ahok BTP, Ini Fotonya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok BTP merayakan ulang tahun ke-55 bersama Puput Nastiti Devi dan keluarga kecilnya.

Ya, p;erayaan ulang tahun Ahok yang ke-55 tampak sangat sederhana namun penuh doa manis dari Puput Nastiti Devi.

Nah, sebagai istri Puput Nastiti Devi memberikan doa terbaiknya kepada Ahok di hari jadinya yang ke-55 tahun.

Sebuah kue sederhana juga disiapkan mantan ajudan Veronica Tan itu untuk sang suami.

Tampak sang Bos Pertamina yang kompak mengenakan kemeja biru motif dengan sang buah hati, Yosafat Abimanyu Purnama terlihat senyum bahagia.

Tak hanya bersama anak dan istri, perayaan ulang tahun mantan suami Veronica Tan itu juga dilengkapi oleh sang ibu, Buniarti Ningsih.

Perayaan ulang tahun Ahok yang sederhana terlihat dibagikan akun Instagram @btpnd, pada Selasa (29/6/2021).

Pada kolom keterangan, Puput Nastiti Devi memberikan ucapan dan doa manis untuk Ahok.

Ulang tahun Ahok yang ke-55 tahun (Instagram @btpnd)

"Selasa, 29 Juni 2021 Selamat Ulang Tahun untuk yang terkasih @basukibtp , kiraNya Tuhan Yesus yang Maha Baik, selalu memberkati hidupmu dengan sehat, panjang umur, sukses dalam karir dan rezekinya, bahagia selalu ! God Bless You & We Love You Always.

Thank you cake super kerennya @mionetteprivee," tulis @btpnd.

