Kans Italia vs Inggris di Final! Jadwal Perempatfinal Euro 2021 Belgia vs Italia, Ukraina vs Inggris

Perayaan gol Raheem Sterling pada laga Inggris vs Jerman di babak 16 besar Euro 2021 Rabu (30/6) dini hari WIB. Inggris akan melawan Ukraina pada babak perempat final Euro 2021. Jadwal Ukraina vs Inggris adalah pada Minggu (4/7) dini hari WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah bagan skema & jadwal fase gugur babak perempat final Euro 2021, kemungkinan (kans) pertemuan Italia dan Inggris di final masih terbuka.

Jadwal perempat final Euro 2021 yang disiarkan langsung (live) TV RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV akan mulai berlangsung Jumat (2/7) malam WIB.

Seluruh pertandingan babak perempat final atau 8 besar Euro 2021 sudah didapat.

Pada dua pertandingan 16 besar Euro 2021 terakhir Rabu (30/6), Inggris lebih dulu mengalahkan Jerman dengan skor 2-0.

Di babak perempat final Euro 2020 Raheem Sterling dkk akan melawan Ukraina yang mengalahkan Swedia di babak 16 besar.

Ukraina menang dramatis 2-1 atas Swedia lewat gol di menit akhir babak tambahan waktu, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu normal.

Dengan demikian, 4 pertandingan perempat final Euro 2021 sudah lengkap yakni Swiss vs Spanyol, Belgia vs Italia, Ceko vs Denmark dan Ukraina vs Inggris.

Pertandingan perempat final Euro 2021 dibagi dua pot, yakni kiri dan kanan. Italia dan Inggris terpisah sehingga peluang keduanya bertemu di babak final pun terbuka.

Swiss vs Spanyol dan Belgia vs Italia berada di pot kiri, sementara laga Denmark vs Ceko dan Ukraina vs Inggris di pot kanan.

Laga Swiss vs Spanyol jadi pembuka babak perempat final Euro 2021 yang dijadwalkan berlangsung Jumat, 2 Juli 2021 jam 23.00 WIB.