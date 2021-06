Perut Istri Shaheer Sheikh Curi Perhatian, Ruchikaa Kapoor Dikabarkan Hamil Anak Pertama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar bahagia datang dari mantan kekasih pedangdut Ayu Ting Ting yakni Shaheer Sheikh. Dia segera jadi ayah.

Ya, istri Shaheer Sheikh yakni Ruchikaa Kapoor dikabarkan sedang hamil.

Adanya kabar tersebut diketahui dari unggahan Instagram Shaheer Sheikh pada 27 Juni 2021 lalu.

Pemeran Arjuna dalam serial Mahabharata tersebut memamerkan potret bareng keluarga.

Baca juga: Bahas Ayu Ting Ting Beli Rumah Baru di Kawasan Elit, Pose Rozak Ngobrol dengan Melaney Tuai Komentar

Baca juga: Perlakuan Asli Arya Saloka pada Tetangga Saat Ikatan Cinta Sukses, Arie Kriting Kenang Krisis Modal

Tampak Ruchikaa yang berdiri di samping sang suami memamerkan senyumnya.

Salah satu yang mencuri perhatian yakni baby bump kandungan Ruchikaa yang terlihat sudah besar.

"Happiness is home made.. #betterTogether," tulis Shaheer di keterangan caption.

Ruchikaa Kapoor hamil, Shaheer Sheikh segera jadi ayah. (Instagram @shaheernsheikh)

Ramai warganet memberikan komentar terkait kehamilan Ruchikaa.

@devakshisdaughter RUCHIKAS BUMP OH MY GOD

@devakshi_my_luv OMG its true soon u are going to be an father