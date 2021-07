Nasib Video Haico VDV dan Rangga Azof Di YouTube, 'Bahagia Bersamamu' Usai Samudra Cinta Tamat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru saja meluncurkan video klip dari single berjudul Bahagia Bersamamu, begini nasib lagu milik Haico VDV yang memperlihatkan adegan mesranya bersama Rangga Azof.

Sempat dikabarkan terlibat cinta lokasi setelah dipasangkan sebagai suami istri di Samudera Cinta, Haico Van der Veken dan Rangga Azof kembali terlihat beradegan mesra setelah sinetron yang tayang di stasiun televisi SCTV itu tamat.

Haico dan Azof kembali dipasangkan sebagai kekasih di video klip terbaru milik Haico yang diunggah di kanal youtube pada 23 Juni 2021 silam.

Berkat chemistry yang ditunjukan keduanya dalam sinetron tersebut, Haico VDV dan Rangga Azof memang ramai didoakan berjodoh lantaran kecocokan yang dimiliki keduanya.

Bahkan kemesraan yang mereka tunjukan di video klip terbaru Haico itu dinilai begitu natural hingga membuat banyak netizen curiga bahwa sebenarnya keduanya memang telah menjalin hubungan asmara di luar lokasi syuting.

Lantas bagaimana nasib lagu terbaru Haico yang dibintangi bersama Rangga Azof setelah selama satu minggu tayang di kanal yotube miliknya.

Dilansir melalui unggahan di akun instagram pribadinya, @haico.vdv Kamis (1/6/2021), wanita blasteran Belgia itu mengucap terima kasih lantaran video klipnya sudah ditonton lebih dari 2 juta kali.

"thanks for always support all

Official Music Video Haico "Bahagia Bersamamu" tembus 2 JUTA Viewers yayyy!

Check Youtube Channel Haico Van der Veken & Bentuk Entertainment sekarang juga Don't Forget to Subscribe, Comment, Like and Share sekarang ‼️

Dan jangan lupa cek Video Lyric “Bahagia Bersamamu” on Youtube Bentuk Entertainment sekarang!!" tulis Haico.