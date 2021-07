Jadwal Copa America 2021 Perempatfinal Live Indosiar Pagi Ini, Brasil vs Chile dan Peru vs Paraguay

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Copa America 2021 perempatfinal akan digelar pada 3 dan 4 Juli mendatang dan tayang di Live Streaming Vidio.com dan Siaran Langsung Indosiar. Brasil vs Chile dan Argentina vs Ekuador.

Timnas Brasil lolos fase gugur berstatus juara Grup B, sementara Tim Argentina merupakan pemuncak dari Grup A. Daftar tim yang lolos 8 besar dan top skor Copa America 2021 ada di artikel ini.

Brasil vs Chile dijadwal Copa America 2021 babak perempatfinal bertarung di Stadion Nilton Santos, pada Sabtu (3/7/2021) pukul 07.00 WIB. Sedangkan Argentina vs Ekuador main Minggu (4/7/2021) pukul 08.00 WIB. Keduanya bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com

Tim Samba yang hingga saat ini memiliki produktivitas gol paling tinggi di Copa America 2021, diprediksi bakal sanggup melewati hadangan La Roja. Cek daftar top skor dan tim yang lolos 8 besar Copa America 2021.

Di samping itu dari segi komposisi pemain, Brasil juga dinilai memiliki kedalaman skuat yang bagus dan performa yang konsisten.Secara head to head (H2H) 5 kali pertemuan pun Selecao lebih baik dari La Roja, yakni berhasil menang 4 kali dan hanya sekali kalah.

Di lain pihak, Chile yang lolos ke fase knock out dengan status peringkat 4 Grup A, sejatinya juga tak bisa diremehkan.

Mengingat Alexis Sanchez dan kolega pernah menggondol gelar juara Copa America dalam 2 edisi beruntun, yakni 2015 dan 2016.

Selain itu dalam fase grup Copa America 2021, Chile sebenarnya juga hanya menderita 1 kali kalah, yakni saat tumbang 0-2 di tangan Paraguay.

Mereka sanggup menahan imbang tim kuat Argentina dan Uruguay dengan skor identik 1-1, serta berhasil memetik kemenangan 1-0 kontra Bolivia.

Pemain Timnas Brasil Neymar (Instagram @cbf_futebol)

Pada hari yang sama akan tersaji duel Peru vs Paraguay, yakni perebutan tiket semifinal antara tim peringkat 2 Grup B kontra tim peringkat 3 Grup A.