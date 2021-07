Kegaduhan di Kamar Luna Maya Imbas Serangan Monyet Terekam, Nasib Tas Mewah Luna Jadi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Suasana gaduh tiba - tiba saja terjadi di kamar Luna Maya imbas ulah monyet - monyet liar yang menyerang tempat menginap mantan kekasih Ariel NOAH tersebut.

Dikenal memiliki jiwa petualang dengan hobi traveling yang belakangan sedang digandrunginya, Luna Maya harus menghadapi situasi tak terduga kala menikmati suasana liburan bersama rekan - rekan dekatnya.

Pasalnya salah satu juri Indonesian Top Model itu harus menghadapi serangan monyet liar yang kerap ditemui di beberapa tempat wisata di Pulau Bali.

Kondisi menegangkan ini diketahui melalui unggahan story Luna di akun instagram pribadinya, Sabtu (3/7/2021).

Memang dalam beberapa hari belakangan wanita berusia 37 tahun diketahui sedang asik berlibur dengan menginap di salah satu resort mewah, namun suasana yang awalnya begitu tenang itu seketika langsung berubah kala sejumlah monyet berusaha memasuki kamar Luna.

Sontak Luna yang sedang asik bersantai di bagian balkon kamarnya pun langsung berteriak sambil berusaha mengusir monyet yang kian mendekat dan semakin bertambah jumlahnya.

"Oh My God Hey," Ucap Luna.

Kamar yang diinapinya juga turut berubah menjadi jauh lebih berantakan dengan banyaknya barang yang berjatuhan ke lantai, termasuk tas mewah Luna dari salah satu brand ternama dunia.

"Oh My God be careful it's dangerous" teriak salah satu rekan Luna.

Kamar Luna Maya diserang monyet (Instagram Lunamaya)

Tampak barang - barang pribadi yang berasal dari dalam tas Luna hancur berserakan di lantai seperti make up, masker, tisu, sisir, dan masih banyak lagi.