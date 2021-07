Perceraian Celine Evangelista dan Stefan William Diramalkan Roy Kiyoshi Bakal Terjadi, Celine Pasrah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Peramal Roy Kiyoshi memprediksi rumah tangga artis Stefan William dan Celine Evangelista tak bisa diselamatkan lagi.

Bahkan, Roy Kiyoshi meramal perceraian bakal menimpa Celine Evangelista dan Stefan William itu.

Diketahui, hingga kini rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William tengah diujung tanduk.



Sayangnya, Celine dan Stefan hingga kini belum memutuskan untuk berpisah.

Menanggapi hal ini, paranormal Roy Kiyoshi pun memprediksi perihal nasib masa depan rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William.



Dimana Roy Kiyoshi mengungkapkan bahwa rumah tangga pasangan artis tersebut tak bisa diselamatkan.



"Mungkin kalau aku lihat ini cuma prediksi ya, tapi aku lihatnya bad news. Bad newsnya udah kayak ancur, tapi aku yakin kamu akan dapat yamg terbaik lagi ntar, yang sekarang udah ancur," ungkap

Roy Kiyoshi saat dikutip Grid.ID di Live Streming Kopi Viral Trans Tv, Kamis (1/7/2021).



Disamping itu, Roy Kiyoshi juga memprediksi bahwa akan terjadi perceraian antara Celine Evangelista dan Stefan William.



"Sorry to be honest ya, aku ngerasa ada kata divorce, ada kata berisah dan punya kehidupan masing-masing," ungkap Roy Kiyoshi.

Kendati demikian, Roy Kiyoshi mengungkapkan akan ada kebahagiaan yang akan didapatkan Celine Evangelista usai cerai dari Stefan William.

"Tapi ini bukan endingnya, tapi ada ending yang lebih baik, happy ending gitu. Harus menjalani proses kehidupan seperti itu dulu, karena emang patternmya seperti itu, kamu juga udah siap kok dengan hal-hal seperti itu," ungkap Roy Kiyoshi.



Mendengar hal tersebut, Celine Evangelista mengaku bahwa dirinya selalu siap menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidupnya meski bukan sesuatu yang baik.



"Aku siap ya pasti harus siap, siap yang terbaik dan yang terburuk, aku pasrah aja sama Tuhan karena aku percaya apapun yang terjadi dalam hidup aku itu semua udah kehendak Tuhan," tutup Celine Evangelista.

Memang, hubungan rumah tangga Celine Evangelista dengan Stefan William kini berada di ujung tanduk.

Stefan William memutuskan meninggalkan Celine Evangelista dan anak-anaknya di rumah.

Publik bertanya-tanya kondisi keempat anak yang kini hanya tinggal bersama Celine Evangelista.

Nampaknya Celine Evangelista telah menjelaskan kondisi hubungannya dengan suami sedang tidak harmonis, kepada anak-anaknya.

Sebab wanita usia 29 tahun itu menjelaskan bahwa para anaknya sudah mau ditinggal untuk bekerja.

"Puji Tuhan (anak-anak) sehat, mereka baik baik aja mereka happy, ya anak-anak aku udah banyak mengerti aku kerja di dunia entertain," ucap Celine, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (27/6/2021).