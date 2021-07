Prediksi Daftar Penendang Penalti Ukraina vs Inggris di Perempatfinal Euro 2021 Live RCTI MolaTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perebutan tempat babak Semifinal EURO 2021 akan tersaji di laga Ukraina vs Inggris di Perempatfinal EURO 2020 pada Minggu (4/7/2021).

Laga diprediksi berlangsung alot, dan tidak menutup kemungkinan laga Inggris vs Ukraina harus ditentukan melalui adu penalti.

Live Streaming Ukraina vs Inggris di Perempatfinal EURO 2021 dapat ditonton melalui MolaTV (berbayar), selain itu Siaran Langsung Euro 2021 dapat ditonton Live di RCTI dan iNews TV mulai pukul 02.00 Wib.

Pertandingan Ukraina vs Inggris ini bakal tersaji di Stadion Olympico Roma Italia. Pemenang laga Ukraina vs Inggris akan menghadapi pemenang laga Republik Ceko vs Denmark di babak Semifinal Euro 2020 di London, Inggris.

Timnas Inggris diprediksi akan mengakhiri laga dengan kemenangan dan melaju ke partai semifinal. Skuad berjulukan The Three Lions itu juga diuntungkan dengan rekor pertemuan dengan Ukraina yang berpihak kepada mereka.

Adapun Inggris dan Ukraina tercatat sudah bertemu tujuh kali di semua ajang. Inggris mendominasi dengan empat kemenangan.

Modal Inggris tidak hanya itu, dalam 10 pertandingan terakhir Harry Kane dkk meraup 9 kemenangan dan hanya 1 kali imbang.

Satu-satunya hasil imbang dituai saat melawan Skotlandia. Selain itu, gawang Jordan Pickford tak kebobolan dalam 6 laga beruntun.

Ukraina dan Inggris baru pernah sekali bertemu di putaran final Euro, yakni di fase grup Euro 2012. Waktu itu, Inggris menang 1-0 lewat gol tunggal Wayne Rooney.

Ukraina selalu memberikan perlawanan alot, bahkana kalau kalah itupun dengan skor tipis. Tidak menutup kemungkinan bahwa laga Ukraina vs Inggris akan berlanjut hingga babak adu penalti.