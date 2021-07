Live RCTI! Prediksi Daftar Penendang Penalti Inggris vs Denmark di Jadwal Semifinal Euro 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga sengit bakal tersaji antara Inggris vs Denmark di babak semifinal EURO 2020 pada Kamis (8/7/2021).

Live Streaming Inggris vs Denmark di Semifinal EURO 2021 dapat ditonton melalui MolaTV (berbayar), selain itu Siaran Langsung Euro 2021 dapat ditonton Live di RCTI dan iNews TV mulai pukul 02.00 Wib.

Pertandingan Inggris vs Denmark ini bakal tersaji di Stadion Wembley Inggris. Pemenang laga Inggris vs Denmark akan menghadapi pemenang laga Italia vs Spanyol di babak Final Euro 2020 di London, Inggris.

Inggris berhasil menembus semifinal Euro 2020 dengan melibas Ukraina pada babak perempat final

Berlaga di Stadion Olimpico Roma, pasukan Gareth Southgate tersebut menang telak dengan skor 4-0. Gol kemenangan Inggris ke gawang Ukraina dicetak Harry Kane (4', 50'), Harry Maguire (46'), dan Jordan Henderson (63').

Inggris memiliki keunggulan lebih dengan bertanding di kandang sendiri yaitu Wembley Inggris. Pelatih timnas Inggris pun mengakui magis Stadion Wembley.

"Untuk datang ke sini (Wembley), bersiaplah secara berbeda, bermain di stadion bersejarah pada malam yang indah untuk sepak bola dengan cuaca yang menginspirasi para pemain," ucap Southgate dikutip dari situs UEFA.

"Pemain tampil fantastis, tidak hanya para pemain yang memulai laga, tetapi juga para pemain yang datang ke pertandingan. Mereka berhasil menjaga momentum," tuturnya.

Sedangkan Denmark berhasil melangkah ke babak semifinal EURO 2020 usai memetik kemenangan 2-1 atas Republik Ceko.

Duel Inggris dan Denmark sudah berlangsung sebanyak 21 kali. Inggris 12 kali tampil sebagai pemenang dan hanya pernah empat kali kalah. Dalam lima laga lain kedua kesebelasan bermain imbang.