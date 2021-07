Jadwal Sepakbola Olimpiade Tokyo 2020 Live Emtek Grup, Ada Brasil vs Jerman dan Spanyol vs Argentina

Jadwal Olimpiade Tokyo 2020 Cabor Sepakbola Live Emtek Grup, Ada Brasil vs Jerman dan Spanyol vs Argentina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Olimpiade Tokyo 2020 cabang olahraga (cabor) sepakbola putra akan dihelat pada 22 Juli hingga 7 Agustus 2021 mulai penyisihan grup hingga final. Turnamen yang bertempat di Jepang ini bakal diikuti sebanyak 16 negara yang terbagi dalam 4 grup. Ada Brasil vs Jerman dan Spanyol vs Argentina yang besar kemungkinan tayang via Live Streaming Vidio.com

Pantai Gading, Mesir dan Afrika Selatan menjadi wakil Benua Afrika usai ketiganya lolos kualifikasi Olimpiade 2021 cabang olahraga sepakbola dengan memenangi turnamen Piala Afrika U-23 tahun 2019. Hak siar tayangan Olimpiade Tokyo 2021 di Indonesia dipegang oleh Emtek Grup.

Dalam kompetisi tersebut, Mesir keluar sebagai juara setelah mengalahkan Pantai Gading 2-1 di babak final. Jadwal Olimpiade Tokyo 2020 lengkap mulai penyisihan grup hingga final ada di artikel ini, ada duel Brasil vs Jerman dan Spanyol vs Argentina. Emtek Grup adalah pemilik stasiun TV Indosiar, SCTV serta layanan streaming online Vidio.com.

Sementara itu, Afrika Selatan lolos setelah memenangkan perebutan tempat ketiga melawan Ghana, lewat adu pinalti 6-5.

Di pihak lain, 4 slot wakil Eropa diisi oleh Perancis, Jerman, Rumania dan Spanyol.

Keempatnya dipastikan lolos ke Tokyo usai menjadi semifinalis Euro U-21 2019.

Pada turnamen tersebut, La Furia Roja menyabet gelar juara dengan mengalahkan Jerman 4-2 di partai puncak.

Di pihak lain Asia akan diwakili 3 negara ditambah Jepang yang otomatis lolos sebagai tuan rumah.

Tiga negara Asia lainnya yang mendampingi adalah Australia, Korea Selatan dan Arab Saudi.

Kualifikasi Olimpiade Tokyo 2021 cabor sepakbola zona Asia diambil dari pemenang Piala Asia U-23 2020.