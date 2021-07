Pernikahannya Bersama Syahrini Dirasa Begitu Berkesan, Reino Barack Ungkap Alasan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Reino Barack ungkap pencapaian terbesar dalam hidup, pernikahannya bersama Syahrini dirasa berkesan.

Perjalanan rumah tangga Syahrini dan Reino Barack selalu jadi perhatian penggemar.

Bahkan kini ada perubahan, Syahrini memutuskan untuk mulai mengenakan hijab.

Dilansir melalui video yang diunggah di akun instagram fanbase @syrb_official, Reino Barack mengungkap pencapaian terbesar dalam hidupnya.

Pasalnya dalam video tersebut, Reino Barack tanpa ragu mengungkap sosok Incess sebagai anugrah.

Mulanya dalam potongan wawancara yang dibagakan oleh akun fanbase tersebut, Reino Barack mendapat pertanyaan dari warganet yang kemudian kembali dibacakan oleh sang pembawa acara.

"Ini dari Syrb Official, Pak Reino mau tanya apa pencapaian terbesar dalam hidup anda sampai di usia saat ini?"

Bukannya menjawab rentetan bisnis atau berbagai penghargaan yang telah diterimanya selama ini, putra Rosano Barack dan Reiko Barack itu justru menjawab pernikahannya dan Syahrini lah yang menjadi anugrah terbesar dalam hidupnya.

"Pencapaian terbesar ya? wow that's a difficult question to answer, tapi ya definitely mungkin yang saya bisa kepikiran langsung sekarang tuh kita kan jadi manusia tuh kadang berusaha berdoa dan that's all we can do, cuman perihal kalau seperti bertemu jodoh itu it's not in our hand maybe it's like kaya anugrah ya yang ada dalam hidup saya," terangnya.

Ia pun kembali mengenang awal pertemuannya dengan Syahrini yang tak pernah ia sangka justru akan berakhir dengan indahnya sebuah pernikahan.

