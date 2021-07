Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Jermell Charlo vs Brian Castano Live Showtime & ESPN

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia Minggu (18/7/2021) atau pekan ini ada ada duel Jermell Charlo vs Brian Castano via Live Streaming Showtime dan ESPN. Belum tentu tayang di siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne.

Duel tinju dunia ini adalah pertandingan tinju profesional penyatuan gelar WBA (Super), WBC, IBF, dan juara kelas menengah ringan .

Duel Jermell Charlo vs Brian Castano yang menyandang gelar juara tinju dunia kelas menengah ringan WBO adalah upaya untuk menjadi juara kelas menengah ringan pertama yang tak terbantahkan sejak Winky Wright pada tahun 2004 dan yang pertama di era empat sabuk.

Pertarungan dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2021, di AT&T Center San Antonio, Texas.

Setelah mendapatkan kembali gelar WBC-nya dengan kemenangan KO teknis melawan Tony Harrison pada tahun 2019.

Jermell Charlo menyatukan divisi kelas menengah ringan dengan kemenangan KO melawan juara WBA (Super) dan IBF Jeison Rosario pada tahun 2020, mengambil gelar majalah Ring yang kosong di proses.

Menyusul kemenangan tersebut, juara bertahan WBO Patrick Teixeira menyatakan keinginannya untuk menghadapi Jermell Charlo dalam pertarungan memperebutkan gelar juara yang tak terbantahkan.