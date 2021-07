Prediksi & Link Live Score Lugano vs Inter Milan di Laga Pramusim Jelang Liga Italia Malam Ini

Prediksi dan Live Streaming Lugano vs Inter Milan di Laga Pramusim jelang Liga Italia via Live Score, Minggu (18/7/2021), Hakan Calhanoglu main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi dan link Live Score duel Lugano vs Inter Milan di laga pramusim jelang Liga Italia bergulir, Minggu (18/7/2021) dinihari. Tak bisa diakses via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Mola TV. Hakan Calhanoglu main.

Laga ini jadi kesempatan perdana La Beneamata dalam menjajal kekuatan baru mereka jelang kompetisi baru Serie A.

Inter Milan mengakhiri musim lalu dengan manis.

I Nerazzurri sukses meraih gelar juara Liga Italia Serie A, gelar tersebut juga terhitung sebagai trofi scudetto ke 19 bagi Inter sepanjang sejarah klub.

Kesuksesan Inter akhir musim lalu juga terbilang istimewa, mengingat mereka berhasil mematahkan dominasi Juventus yang selalu menyabet gelar juara dalam 9 musim terakhir.

Namun demikian Inter dipastikan bakal tampil dengan suasana baru musim depan.

Pelatih musim lalu, Antonio Conte, tak lagi bersama tim. Posisinya akan digantikan oleh mantan juru taktik Lazio, Simone Inzaghi.