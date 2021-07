Didoakan Berjodoh, Efek Unggahan Verrell Bramasta dan Febby Rastanty yang Ingin Ke Tanah Suci

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat ramai dikabarkan terlibat hubungan asmara, Verrell Bramasta dan Febby Rastanty mengungkapkan keinginan untuk beribadah ke Tanah Suci di momen lebaran Idul Adha 1442 H.

Belakangan hubungan antara Verrell Bramasta dan Febby Rastanty tengah ramai menjadi sorotan.

Pasalnya setelah mengakhiri hubungan dengan Natasha Wilona beberapa tahun silam, putra Venna Melinda yang hingga kini masih betah dengan status jomblo yang disandangnya itu beberapa kali terlihat menghabiskan waktu bersama Febby.

Bukan hanya dengan Verrell, Febby juga tampak sudah memiliki kedekatan dengan keluarga besar Venna Melinda dan sahabat - sahabat putranya tersebut.

Namun sayangnya baik Verrell maupun Febby mengaku bahwa sejauh ini hubungan mereka hanyalah sebatas sahabat saja.

Menariknya dimomen perayaan Idul Adha 2021 yang dirayakan dalam suasana PPKM ini, Febby dan Verrell memiliki keinginan yang sama untuk kembali beribadah ke Tanah Suci.

Seperti yang diketahui, akibat wabah corona yang melanda hampir seluruh negara di dunia, ibadah Umroh maupun Haji untuk sementara waktu harus ditutup.

Keinginan Febby ini diungkapkannya melalui unggahan foto lama saat melaksanakan ibadah umroh di akun instagram pribadinya, Selasa (20/7/2021).





"Selamat Hari Raya Idul Adha semua! Mohon maaf lahir dan batin ya, no newpic is okay mari kita #throwbacktuesday dulu upload foto lama, semoga doa yang ada di slide ke-2 bisa segera terwujurd. Amiin YRA," tulisnya.

Serupa dengan Febby, Verrell juga mengunggah foto lawasnya saat mengenakan pakaian bak Pangeran Arab lengkap dengan sorban dan jubah putih seraya mengungkapkan harapannya untuk kembali bisa ke Tanah Suci.

