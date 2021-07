ilustrasi - Jadwal Olimpiade 2021 Sepakbola Wanita Mulai Siang Ini, Inggris vs Chile dan China vs Brasil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Olimpiade sepakbola hari ini atau Rabu (21/72021) menyuguhkan 6 pertandingan sepak bola putri Olimpiade Tokyo 2020. Ada Inggris vs Chile, China vs Brasil dan lainnnya

Selain duel-duel di atas, hari ini juga akan tersaji laga pembuka sepak bola putri dalam Olimpiade 2021 yang mempertemukan Inggrisvs Chile.

Timnas putri Inggris Raya yang didominasi oleh pemain Manchester City akan menjajal kekuatan skuad wanita Chile sebagai tim debutan di Olimpiade. Simak Jadwal Olimpiade Tokyo 2020 sepakbola wanita antara China vs Brasil vs Inggris vs Chile di artikel ini.

Dari segi pengalaman, Inggris Raya tentu lebih unggul sebab sudah pernah lolos ke perempat final Olimpiade London 2012. Namun demikian, Chile sebagai tim debutan bisa saja muncul sebagai kuda hitam di ajang ini.

Prediksi Inggris vs Chile

Bentrok di antara kedua kubu ini bakal menjadi partai pembuka untuk pertandingan sepakbola wanita di Olimpiade Tokyo 2020.

Berbicara mengenai prestasi di ajang tersebut, Inggris Rata lebih berpengalaman daripada Chile.

Pada edisi 2012 di London lalu, tim sepakbola wanita Inggris Raya yang tampil dengan status sebagai tuan rumah berhasil melangkah hingga perempat final.

Perjalanan mereka terhenti oleh Kanada.

Padahal, lolos dengan status juara Grup A melalui torehan sempurna via 9 angka dari 3 kali penampilan sebelumnya.