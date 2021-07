Kini Tak Bersama Dian Nitami, Nasib Anjasmara Cuma Bisa Lakukan Hal ini Sendirian Di Kamar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tetap romantis dan mesra, pasangan suami istri Anjasmara dan Dian Nitami tengah dipisahkan dengan jarak.

Diketahui, keduanya telah aktif di dunia hiburan sejak akhir 1980-an dan awal 1990-an, pasangan Anjasmara dan Dian Nitami nyatanya masih eksis di layar kaca hingga saat ini.

Terbaru, Anjasmara berperan dalam sinetron Love Story The Series, sementara Dian Nitami berperan dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri.

Kondisi terkini, terlihat dari unggahan potret Anjasmara yang sedang melakukan video call bersama sang istri.

Baca juga: Potret Anak Gadis Desy Ratnasari Saat Rayakan Ulang Tahun, Nasywa Pilih Sederhana di Usia 19 Tahun

Baca juga: Paras Rupawan Putri Cut Tary Curi Perhatian, Intip Kondisi Sidney yang Kini Beranjak Dewasa

Unggahan foto Anjasmara terlihat dia baru bangun tidur dan kemudian langsung melakukan video dengan Dian Nitami yang sedang beraktivitas.

"Bangun tidur ku telpon kamu," tulis Anjasmara di akun Instagramnya, Kamis (22/7/2021).

Tak diketahui mengapa keduanya terpisahkan oleh jarak.

Namun dilihat dari Instagram Story Anjasmara, dia berterimakasih pada istri tercintanya karena sudah memberikan kamar yang nyaman dan selimut yang menemani tidurnya.

Baca juga: Sosok si Tampan Dikin Tamsa yang Dikabarkan Dekat Amanda Manopo, Alumni Universitas Indonesia

Baca juga: Insiden Baim Wong Terjatuh Saat Gendong Kiano Terekam, Paula Verhoeven Panik

Unggahan Anjasmara (Instagram Anjasmara)

Menurutnya selimut itu sebagai pengganti pelukan dari sang istri.

"Thank you for the heavy blanket sayang @bu_deedee. Makin anget dan berasa dipeluk kamu deh," ujar Anjasmara denga disisipi emot cinta dan kecupan.

Baca juga: Penampilan Luna Maya Berbusana Tradisional Bali Picu Reaksi Bunga Zainal & Yuni Shara, Ini Fotonya

Baca juga: Sumber Uang Umi Pipik Tak Hanya Di Youtube, Satu Produk Jualannya Disukai Zaskia Gotik