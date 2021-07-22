Olimpiade Tokyo 2020
SESAAT LAGI Live Indosiar! Link Streaming Mesir vs Spanyol Olimpiade 2021, TV Online Jam 14.30 WIB
Sesaat Lagi Link Live Streaming Mesir vs Spanyol Sepakbola Olimpiade 2021 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.com
BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Mesir vs Spanyol dalam laga sepakbola Grup C Olimpiade Tokyo 2020 yang tayang Kamis (22/7/2021) via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com dan tak Siaran Langsung TVRI.
Jadwal tayang sepak bola Olimpiade 2021 Mesir vs Spanyol adalah pada jam 14.30 WIB dan sesaat lagi akan Sedang Berlangsung lewat Live Streaming TV Online Vidio.com, tidak via Live Streaming Indosiar dan Live Streaming TVRI.
Link Live Streaming Mesir vs Spanyol di Olimpiade Tokyo 2020 via Live Streaming Vidio.com, bukan via Siaran Langsung TVRI bisa diakses lewat tautan yang ada di dalam berita ini. Sedangkan Siaran Langsung Indosiar bisa ditonton di layar televisi.
Pertandingan sepak bola Olimpiade 2021 antara Mesir vs Spanyol bakal terhampar di Stadion Sapporo Dome, Kota Sapporo. Laga ini disiarkan lewat Live Streaming TV Online Vidio.com, tidak via Live Streaming Indosiar dan Live Streaming TVRI.
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Pada ajang ini, Timnas Mesir U23 dipastikan tak diperkuat oleh magabintang andalannya, Mohamed Salah.
Pemain Liverpool tersebut tak diberikan izin oleh klubnya untuk menunaikan tugas negara kala berkiprah di Olimpiade Tokyo 2021.
Mesir dapat dikatakan tergabung di grup maut.
The Pharaohs -julukan Mesir- berada di Grup C bersama dengan Spanyol, Argentina dan Australia.
Ketiga negara tersebut tentu lebih difavoritkan untuk bisa melenggang ke babak berikutnya.
Pada pertandingan perdana nanti, Mesir bakal berhadapan dengan La Furia Roja.
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