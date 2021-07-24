Olimpiade Tokyo 2020
Marcus/Kevin Main! Link Streaming Badminton Olimpiade Live TV TVRI & Indosiar Hari Ini, Jojo Menang
Sekarang sedang berlangsung Live Streaming TV Online TVRI Indosiar & Vidio.com badminton Olimpiade Tokyo 2021 hari ini ada Marcus/Kevin
BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini sedang berlangsung Live Streaming Badminton Olimpiade Tokyo 2020 (2021) yang tayang di stasiun TV TVRI, Indosiar & Live Streaming TV Online Vidio.com. Marcus/Kevin segera main.
Jadwal tayang bulutangkis Olimpiade Tokyo 2020 di TVRI hari ini Sabtu, 24 Juli sudah dimulai jam 07.00 WIB.
TVRI memegang hak siar Olimpiade Tokyo 2021 untuk tayangan televisi free to air (FTA).
Dilansir dari laman Instagram Indosiar Sport, stasiun TV Indosiar juga akan menayangkan gratis badminton Olimpiade Tokyo 2021 lewat tayangan FTA.
Sementara Live Streaming Badminton Olimpiade Tokyo 2021 bisa ditonton lewat TV Online Vidio.com.
Bagi pengguna Telkomsel, bisa menyaksikan gratis tayangan badminton lewat Live Streaming TV Online Vidio, seperti dilansir dari laman resmi Vidio.com.
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Saat berita ini diturunkan, dua pertandingan wakil Indonesia sudah selesai.
Tunggal putra Jonatan Christie menang atas wakil Britania Raya, Aram Mahmoud dengan skor 21-8 dan 21-14.
Sementara ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu berhasil menang atas Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean dari Malaysia.
Greysia Polii/Apriyani Rahayu menang dua set langsung 21-14 dan 21-17.
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