Olimpiade Tokyo 2020
Link Nonton Streaming TV Online Olimpiade Tokyo Mesir vs Argentina Hari Ini Mulai Jam 15.30 WIB
Inilah Link Live Streaming TV Online sepakbola Olimpiade Tokyo 2020 hari ini antara Mesir vs Argentina
BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Link Live Streaming TV Online sepakbola Olimpiade Tokyo 2020 hari ini antara Mesir vs Argentina Minggu (25/7/2021).
Jadwal siaran sepakbola Olimpiade Tokyo 2020 antara Mesir vs Argentina adalah pada jam jam 14.30 WIB lewat siaran Live Streaming TV Online Vidio.com.
Link Live Streaming Mesir vs Argentina bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.
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Berlangsung di Sapporo Dome, Hokkaido, Jepang, laga ini krusial bagi Mesir dan Argentina.
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Sama-sama tergabung di Grup C sepak bola Olimpiade Tokyo 2020, keduanya perlu memetik kemenangan pada laga tersebut.
Bagi kedua tim, kemenangan akan membuka peluang mereka untuk lolos ke perempat final atau 8 besar sepak bola Olimpiade Tokyo 2020.
Saat ini, Mesir telah mengoleksi satu poin berkat hasil imbang yang diraih pada matchday pertama kontra Spanyol, Kamis (22/7/2021).
Mesir yang diperkuat kiper senior, Mohamed Elshenawy (32), mampu menahan imbang timnas Spanyol dengan skor 0-0, dikutip dari Kompas.com.
Adapun Spanyol membawa sejumlah pemain yang sebelumnya tampil pada Euro 2020 seperti kiper Unai Simon, Pau Torres, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, hingga wonderkid Barselona, Pedri Gonzalez.
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