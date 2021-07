CPNS Kalsel 2021, 44 Formasi Kosong di HSS, ini Rinciannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN – Hingga penutupan formasi CPNS dan PPPK yang ditutup secara resmi Selasa (27/7/2021) malam pada pukul 23.59 Wita, tercatat 44 formasi masih kosong.

Jumlah ini jauh lebih banyak dari pemberitaan sebelumnya yang hanya 32 formasi kosong pendaftar CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Data ini baru terbaca setelah pendaftaran selesai.

Totalnya ada 44 formasi CPSN yang kosong.

44 fomasi ini kosong untuk tenaga kesehatan dan teknis.

Jumlah yang kosong untuk teknis 10 formasi sisanya 34 yakni untuk tenaga kesehatan.

Terbanyak yakni formasi dokter.

Jumlah yang kosong yakni untuk formasi di RSUD Brigjen H Hasan Basry seperti dua apoteker, satu dokter gigi spesialis konservasi gigi, satu dokter anak, satu dokter spesialis bedah anastesi, satu dokter bedah umum, satu dokter bedah mulut, satu dokter bedah syaraf, satu dokter emergency medical, satu dokter forensic, satu dokter spesialis jantung, satu dokter mikrobiologi, satu dokter spesialis paru, satu dokter patalogi anatomi, satu dokter spesialsi urologi, satu dokter sub spesliasi anak, satu dokter sub spesialis obsentri dan ginekologi, satu dokter sub spesialis penyakit dalam, satu epedemiologi kesehatan, satu radiographer, dua pengadministrasi gudang farmasi, dan satu perekam medis.

Sedangkan formasi di RSUD Daha Sejahtera yakni satu dokter umum, satu dokter spesialis anak, satu dokter spesialis anastesi, satu dokter spesialis bedah, satu dokter spesialis kandungan, dan satu dokter patalogi klink.

Formasi lainnya yang kosong yakni di Puskesmas Sungai Pinang untuk satu dokter gigi, Puskesmas Kalumpang untuk satu dokter gigi dan satu pengelola keuangan.