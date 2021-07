Kabar Ryochin yang Dulu Dekat Luna Maya, Kini Akun Instagramnya Masih Diserbu Netizen Indonesia

Instagram/ Diary.Lunamaya via Tribun Jateng

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Ryochin sempat bikin heboh karena kedekatannya dengan aktris Luna Maya.

Sosok Ryochin sempat jadi harapan bagi fans Luna Maya untuk menggantikan sosok Reino Barack dan Ariel NOAH di hati sang idola.

Sayangnya, seiring berjalan waktu, kedekatan Ryochin dengan Luna Maya tak terdengar lagi.

Lama tak disinggung namanya, lantas bagaimana kondisi pengusaha asal Jepang itu?

Mengutip akun instagramnya, Ryochin tidak terlalu aktif di media sosial.

Terbaru, Ryochin memperlihatkan aksinya duduk di atas perahu layar.

Namun tak jelas keberadaannya di mana. "To beat the summer heat and stay cool," tulisnya.

Postingan yang diunggah 18 Juli 2021 ini sempat dikomentari desainer asal Indonesia, Didiet Maulana. "Kakkooi," tulisnya singkat.

Selain itu, postingan ini juga masih dikaitkan dengan Luna Maya.

Satu di antaranya gelang yang dipakai Ryochin.

