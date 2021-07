Reaksi Artis Korea Lihat Ayu Ting Ting Nyanyi Lagu dari T-Max Terekam, Shin Min Chul Ucap Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, selain jago di aliran musik dangdut, biduan asal Depok ini juga bagus bernyanyi lagu Korea.

Salah satu bukti, anak Umi Kalsum dan Abdul Rozak ini dapat notis dari Shin Min Chul.

Shin Min Chul, sang musisi asal Korea Selatan bereaksi melihat penampilan Ayu Ting Ting menyanyikan single ‘Paradise’ T Max.

Menariknya, Min Chul memberikan pujian untuk pelantun lagu Sambalado tersebut.

Baca juga: Datangi Rumah Raffi Ahmad dan Nagita, Ucok Baba Malah Dapat Perlakuan Diluar Dugaan

Baca juga: Gaji Pengasuh Anak Sandra Dewi dan Harvey Moeis Disentil, Luna Maya Syok Tahu Alasan si ART Mundur

Ayu Ting Ting senantiasa gembira dengan turut melemparkan emoticon hati kepada sang musisi tampan ini.

Hal tersebut diketahui berdasarkan penelusuran Banjarmasinpost.co.id dalam akun Instagram @tmaxminchul, Jumat (30/7/2021) Shin Min Chul unggah video Ayu Ting Ting di feed IG nya pada Kamis (29/7/2021) malam.

“Thank you so much, “ ungkap leader boyband T-Max itu.

Memang, Ayu Ting Ting dikenal amat menyukai drama dan musik Korea.

Setelah Ayu Ting Ting beri komentar dengan emoji hati, Shin Min Chul masih melontarkan tanggapannya. Berikut pujian yang disebutkan untuk sahabat Zaskia Gotik tersebut.

“Thank you so much, you are great singer, “ imbuhnya.