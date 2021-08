Emas Diraih Greysia-Apriyani di Olimpiade Tokyo Picu Kenangan Agnez Mo, Luna Maya & Raisa Bereaksi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Agnez Mo ikut meluapkan kegembiraan menyambut prestasi sang sahabat, Greysia Polii. Hal serupa dirasakan Raisa dan Luna Maya.

Penyanyi Raisa Andriana ucapkan selamat kepada pasangan ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, atas raihan medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020.

Aktris Luna Maya histeris menyambut kemenangan ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriyani Rahayu di laga final cabang bulutangkis Olimpiade Tokyo 2020.

Ya, pasangan ganda putri bulutangkis Indonesia Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, sukses mencetak sejarah.

Baca juga: Lihat Aksi Ruben Onsu Melawak, Betrand Peto Ungkap Isi Hati Efek Pertanyaan Raffi Ahmad & Nunung

Baca juga: Kini Tak Bersama Ariel NOAH, Pernyataan Uki eks NOAH Memantik Reaksi Ustaz Zacky Mirza

Mereka mengandaskan perlawanan wakil China, Chen Qing Chen/Jia Yia Fia dua set langsung di laga final, sekaligus meraih medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020.

"The Best (terbaik)," tulis Agnez Mo mengawali, dikutip Tribunnews, Senin (2/8/2021) seperti yang dilansir dari artikel berjudul Greysia Polii Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia, Agnez Mo Sebut Sahabatnya Terbaik.

Tak hanya itu, Agnez juga membagikan tangkapan layar percakapan pesannya dengan Greysia Polii saat ajang Asian Games 2014.

Baca juga: Jadi Kebanggaan Irwan Mussry, Suami Maia Estianty ini Posting Potret Jadul Greysia Polii

Tangkapan layar Insta Story Agnez Mo. (Instagram Agnez Mo)

"Still this screenshoot from 2014 Greysia Polii and today you got the gold medal at Olympics!!! Im so freakin proud of you," tulis Agnez atau dalam bahasa Indonesia, yaitu "Ini tangkapan layar Greysia Polii 2014 dan hari ini kamu mendapatkan medali emas di Olimpiade!!! Aku sangat bangga padamu."

Di unggahan Instagram Stories selanjutnya, Agnez Mo juga membagikan potret kebersamaanya dengan Greysia Polii.

Untuk diketahui, Penyanyi Agnez Mo dan Greysia Polii sudah menjalin persahabatan sejak mereka masih remaja.

Baca juga: Intip Penampilan Syahrini Tepergok Cuma Pakai Sandal Jepit, di Momen Dansa Bersama Reino Barack