Harga Bitcoin Hari Ini Sempat Menyentuh Posisi US$ 41.000, Masih Berpotensi Tembus US$ 48.0000

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga bitcoin kembali bangkit. Hari ini Jumat (6/8/2021) tembus di level US$ 40.000.

Bahkan harga bitcoin sempat menyentuh posisi US$ 41.000.

Mengacu data CoinDesk, pada Jumat, harga Bitcoin sempat di US$ 41.377,57.

Tapi, pukul 13.00 WIB, harga kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia ini ada di US$ 40.547,17 atau naik 3% dari posisi 24 jam sebelumnya.

"Jika BTC (Bitcoin) bertahan di atas US$ 40.000 selama seminggu, kemungkinan penembusan akan meningkat,” kata Pankaj Balani, CEO Delta Exchange, kepada CoinDesk.

“Kami percaya, terobosan konklusif level US$ 40.000, BTC bisa menantang level US$ 48.000. Pada sisi negatifnya, para pedagang akan dengan tajam memantau level US$ 36.000," ujarnya.

Ilustrasi bitcoin, aset kripto, cryptocurrency. (PEXELS/WORLDSPECTRUM)

