Datang ke Rumah Raffi Ahmad dan Nagita, Legenda Bulutangkis Ini Soroti Sikap Asli Orangtua Rafathar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Satu legenda bulutangkis Indonesia yakni Liliyana Natsir berkunjung ke rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Mantan atlet yang dulu terkenal sebagai ganda campuran badminton itu datang memenuhi undangan kedua orangtua Rafathar itu.

Momen serunya pertemuan itu dibagikan akun Instagram Liliyana Natsir dan Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad terlihat menantang atlet yang memperoleh medali emas di Olimpiade Rio de Janeiro 2016 itu bermain bulu tangkis.

Baca juga: Posisi Rating 3 Acara TV Ayu Ting Ting Kala Muncul Petisi Blacklist, Kalah Jauh dari Amanah Wali 4

Baca juga: Bocoran Arya Saloka Soal Episode Terakhir Ikatan Cinta, Pemeran Aldebaran Ungkap Fakta Ini

Bukan hanya itu, Raffi Ahmad juga mengunggah foto saat tersenyum semringah bersama Liliyana Natsir.

"We Love @natsirliliyana and We Love Badminton Indonesia Juara !!!" tulis Raffi Ahmad.

Liliyana Natsir kemudian mengomentari unggahan Raffi Ahmad itu.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina karena telah mengundangnya bermain ke rumah mereka.

Baca juga: Wajah Kesedihan Ruben Onsu Terekam, Suami Sarwendah ini Ambil Peran di Video Betrand Peto Terbaru

"Makasih Aa Raffi dan Kak Gigi undangan ke rumahnya," tulis Liliyana Natsir.

Atlet yang sudah vakum beberapa tahun itu lalu membeberkan sikap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.