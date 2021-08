Pekerjaan Ariel NOAH Selain Musisi di Masa Pandemi Disentil Mael Lee, Efek Lihat Video Trailer

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat pandemi Covid-19, musisi Ariel NOAH memang jarang manggung bersama bandnya, NOAH.

Mengisi banyak waktu lowong, ayah Alleia Anata Irham itu kerap memamerkan kebolehannya selain bermusik.

Mantan kekasih Luna Maya ini pernah pamer keahlian menjadi tukang kayu.

Kali ini, Ariel NOAH memamerkan keahliannya dalam merakit alat elektronik.

Hal itu terlihat dalam video trailer youtube yang juga dibagikannya di akun instagram @arielnoah, baru-baru ini.

"Salah trailer yg kmrn. Ok ini dia MOD wall PC nya. On my youtube channel. #rog #asusdiypc #gamewithintel," tulis Ariel.

Dalam video itu, Ariel terlihat cekatan dalam menjadi tukang elektronik.

"Kecepatannya bisa sampai 7000," ujarnya sambil melihat barang yang dipegangnya.

Dia lalu membuka sebuah kotak. Lalu mengambil sebuah alat.

Keahlian menggunakan peralatan servis eletronik pun diperlihatkannya.