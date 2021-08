Pemicu Luna Maya Ucap Malu Pada Raffi Ahmad Dan Baim Wong, Nama Boy William Juga Disebut

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selain berprofesi sebagai seorang selebriti, pebisnis, dan model profesional, belakangan Luna Maya juga sedang asik menggeluti profesi sebagai seorang youtuber.

Lewat kanal miliknya yang diberi nama Luna Maya, wanita cantik berdarah Bali itu kerap menyajikan konten ringan mulai dari berbagi kegiatan hariannya hingga berbincang dengan beberapa tokoh publik figur.

Berhasil mendapatkan lebih dari 1 juta subscribers, dilansir melalui video yang dibagikan pada Jumat (13/8/2021) akhirnya mantan kekasih Ariel NOAH tersebut mendapatkan apresiasi dari youtube yang mengirimkannya Gold Play Button.

Penghargaan ini umumnya diberikan oleh youtube kepada para konten kreator yang memanfaatkan platform youtube untuk menyajikan karyanya.

"Seneng banget akhirnya punya gold play button kayanya apa ya baru berasa nih udah bener-bener oh my god ini lah rasanya jadi youtuber," ucap Luna.

Meski sedang berbahagia atas pencapaian terbarunya, Luna Maya justru mengungkap rasa malunya kepada Raffi Ahmad, Baim Wong, dan lainnya yang telah terlebih dahulu mendapatkan penghargaan tersebut.

"Aku sih malu ya sama Boy William, Raffi Ahmad, ada Baim Bapau gitu, terus Asix gitu ya, kayanya udah dapat gold button ini dari kapan oh my god Luna so yesterday gitu ya, tapi gak papa ya namanya juga kerja keras kita diapresiasi," jelasnya.

Ia pun kemudian mengucapkan rasa terima kasih atas semua yang telah mendukungnya selama ini.

Sumber Penghasilan Luna Maya

Tak melulu mengandalkan honor syuting, Luna Maya juga mengumpulkan pundi-pundi kekayaan lewat sejumlah bisnis yang dijalankannya.

