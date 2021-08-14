Liga Inggris
Susunan Pemain & Link Streaming Chelsea vs Palace Liga Inggris Malam Ini, Tuchel Mainkan Trio Maut
Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Palace di Liga Inggris, Sabtu (14/8/2021) via Live Streaming Mola TV malam ini
BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Palace di Liga Inggris malam ini, Sabtu (14/8/2021) via Live Streaming Mola TV. Trio Mason Mount, Kai Havertz dan Timo Werner dimainkan Thomas Tuchel.
Live Streaming Liga Inggris laga Chelsea vs Crystal Palace bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv , mulai pukul 21.00 WIB.
Link Live Streaming Chelsea vs Palace bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di Liga Inggris di artikel ini, Thomas Tuchel mainkan Mason Mount, Kai Havertz dan Timo Werner main.
Duel Chelsea vs Crystal Palace di laga Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.
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The Blues yang baru saja menjadi juara Piala Super Eropa 2021 diprediksi bakal melanjutkan dominasi atas The Eagles.
Dalam 5 duel terakhir Chelsea vs Crystal Palace, The Blues selalu menang. Di EPL musim lalu, Chelsea menang 2 kali dengan skor 4-0 dan 1-4 atas Crystal Palace.
Pelatih Thomas Tuchel yakin dapat meraih hasil bagus di Liga Inggris musim baru ini.
Mason Mount dan kolega sedang memiliki kepercayaan diri tinggi setelah merengkuh gelar Piala Super Eropa usai mengalahkan klub Spanyol, Villarreal.
Selain itu, keberhasilan The Blues meraih trofi juara Liga Champions 2020/2021, meskipun tampil tak konsisten di awal musim bersama Frank Lampard, membuat skuad Chelsea yakin bisa lebih baik bersama Tuchel musim ini.
"Kami sudah memainkan final Liga Champions dengan tekanan besar [dan memenanginya]. Tapi, kami perlu untuk menetapkan target baru dan mencapainya dengan energi baru dan rasa lapar baru," kata Tuchel, dikutip dari situs web resmi klub.
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