Paket Internet Murah Telkomsel, Check In MyTelkomsel Dapat Cashback di Marketplace & Kuota Gratis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak paket internet murah Telkomsel sebagai referensi bagi pengguna dalam berkomunikasi, juga akses hiburan.

Operator seluler Telkomsel menghadirkan beragam paket internet murah bagi pelanggan.

Selain paket internet murah, Telkomsel juga memberikan beragam bonus kepada pelanggan.

Di antaranya ada bonus kuota gratis hanya dengan melakukan Daily Check In.

Daily Check In adalah fitur dari MyTelkomsel untuk bisa mendapatkan hadiah menarik dengan cara melakukan Check In setiap hari. Dengan Check In setiap hari, Anda bisa mengumpulkan STAMP untuk klaim hadiah.

Program Daily Check In berlaku bagi seluruh pelanggan Telkomsel PraBayar dan Telkomsel Halo.

Pelanggan yang membuka dan check in setiap hari di aplikasi MyTelkomsel berhak mendapatkan kuota internet hingga 7,5GB, cashback ZALORA dan Tokopedia, serta Saldo Monetary atau LinkAja.

Ilustrasi pengguna Telkomsel. (telkomsel.com)

Rincian hadiah

Hadiah didapatkan dengan menggumpulkan STAMP sesuai dengan jumlah hadiah yang akan diklaim.

Jika jumlah STAMP yang dikumpulkan sudah sesuai maka tombol “Klaim Hadiah” akan aktif. Hadiah Daily Check In, antara lain: